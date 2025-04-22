Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Економія при броні: -4,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
115.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
123.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
123.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"