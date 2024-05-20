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Аквадетрим® вітамін D3 розчин для перорального застосування, водний 15000 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Одеса (12133) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 300 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
250,71 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
300,90
Економія: -45,30 грн
255,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4)
301,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
285,63
Економія: -18,84 грн
266,79 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
283,40 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
278,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
300,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
258,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
310,54
Економія: -55,46 грн
255,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
275,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
265,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
290,21
Економія: -35,13 грн
255,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
300,85
Економія: -45,13 грн
255,72 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
278,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
271,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
265,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
283,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
300,65
Економія: -27,56 грн
273,09 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
288,18
Економія: -32,91 грн
255,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
299,39
Економія: -44,31 грн
255,08 грн