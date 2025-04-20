Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1034,21
Економія при броні: -105,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1103,02
Економія при броні: -81,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
932,10
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
600,00
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1000,00
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
466,05
Економія при броні: -13,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1003,31
Економія при броні: -41,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
928,90
Економія при броні: -23,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
393,38
Економія при броні: -22,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1099,90
Економія при броні: -146,71 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
662,75
Економія при броні: -90,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
982,30
Економія при броні: -33,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1012,23
Економія при броні: -64,01 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1000,00
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
913,53
Економія при броні: -40,09 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
642,53
Економія при броні: -8,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс