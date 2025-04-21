Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
709,52
Економія при броні: -38,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
997,69
Економія при броні: -67,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1058,50
Економія при броні: -100,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,60
Економія при броні: -55,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1058,70
Економія при броні: -100,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
676,44
Економія при броні: -40,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
491,49
Економія при броні: -37,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,10
Економія при броні: -55,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,60
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
195,00
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1001,09
Економія при броні: -71,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1030,90
Економія при броні: -72,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Ощад аптека
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
824,56
Економія при броні: -58,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
103,09
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
754,38
Економія при броні: -98,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1030,90
Економія при броні: -72,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс