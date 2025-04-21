Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
419,94
Економія при броні: -19,81 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
806,67
Економія при броні: -63,47 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,36
Економія при броні: -44,86 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
811,61
Економія при броні: -53,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1008,24
Економія при броні: -96,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,10
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1018,24
Економія при броні: -48,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
936,46
Економія при броні: -48,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
202,42
Економія при броні: -19,97 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
399,05
Економія при броні: -15,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1032,66
Економія при броні: -120,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1023,15
Економія при броні: -74,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс