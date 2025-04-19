Львів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1093,98
Економія при броні: -185,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1019,50
Економія при броні: -103,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,60
Економія при броні: -97,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
958,87
Економія при броні: -53,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1025,60
Економія при броні: -109,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,60
Економія при броні: -97,20 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1040,00
Економія при броні: -123,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
956,27
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1030,90
Економія при броні: -114,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
942,21
Економія при броні: -36,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1026,70
Економія при броні: -110,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
967,82
Економія при броні: -37,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1034,65
Економія при броні: -59,21 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
608,16
Економія при броні: -58,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1019,50
Економія при броні: -103,10 грн