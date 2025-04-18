Київ (адресу не вказано)
Доступно в 453 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,50
Економія при броні: -42,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1030,90
Економія при броні: -60,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1012,64
Економія при броні: -95,63 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1081,70
Економія при броні: -164,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1024,42
Економія при броні: -121,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
932,50
Економія при броні: -27,98 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1081,12
Економія при броні: -5,44 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1082,59
Економія при броні: -164,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1022,14
Економія при броні: -49,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1013,60
Економія при броні: -43,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1074,94
Економія при броні: -102,65 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ербісол® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1030,90
Економія при броні: -60,30 грн