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Антитусин таблетки блістер, №20 - Львів (664695) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
41,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
50,91
Економія: -8,52 грн
42,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
41,48 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
48,24
Економія: -5,85 грн
42,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
41,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: блістер (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (3)
41,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
41,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
39,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
41,49 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
53,81
Економія: -11,42 грн
42,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
51,07
Економія: -4,66 грн
46,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
40,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
44,00 грн