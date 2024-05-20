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Антитусин таблетки блістер, №10 - Запоріжжя (117720) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (27)
25,44
Економія: -0,84 грн
24,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (7)
26,21
Економія: -4,24 грн
21,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (6)
23,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
30,60
Економія: -7,15 грн
23,45 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
30,00
Економія: -7,00 грн
23,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
22,13 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (4)
30,30
Економія: -6,90 грн
23,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
27,70
Економія: -4,25 грн
23,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
23,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
26,53
Економія: -2,74 грн
23,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (7)
27,14
Економія: -5,51 грн
21,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (10)
26,19
Економія: -5,21 грн
20,98 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6)
28,80
Економія: -5,10 грн
23,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
28,59
Економія: -5,75 грн
22,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
25,65
Економія: -2,72 грн
22,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (10)
22,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
29,68
Економія: -6,84 грн
22,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (9)
27,01
Економія: -4,20 грн
22,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (3)
27,61
Економія: -6,41 грн
21,20 грн