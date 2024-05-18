Антитусин таблетки блістер, №10 - Харків (117720) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 214 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137