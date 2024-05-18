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Антитусин таблетки блістер, №10 - Харків (117720) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
26,37
Економія: -0,91 грн
25,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
22,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
27,11
Економія: -5,98 грн
21,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
21,96 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
22,58 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
22,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (5)
32,70
Економія: -9,30 грн
23,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
31,40
Економія: -7,70 грн
23,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (8)
28,24
Економія: -4,79 грн
23,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
21,85 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
23,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
26,77
Економія: -5,81 грн
20,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (10)
23,88 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
24,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
27,58
Економія: -2,74 грн
24,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
26,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
26,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
25,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (13)
27,91
Економія: -4,46 грн
23,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
21,72 грн