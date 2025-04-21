Панкреатин для дітей (Pancreatinum pro infantis)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
69,45
Економія при броні: -11,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
68,16
Економія при броні: -14,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,10
Економія при броні: -10,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,20
Економія при броні: -11,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
69,90
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
58,80
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
63,20
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
68,65
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
62,56
Економія при броні: -8,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
63,20
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
67,78
Економія при броні: -13,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
70,36
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
57,30
Економія при броні: -2,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
31,60
Економія при броні: -4,00 грн