Панкреатин для дітей (Pancreatinum pro infantis)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
79,76
Економія при броні: -18,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
65,30
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
68,89
Економія при броні: -8,21 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
70,31
Економія при броні: -9,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,30
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,30
Економія при броні: -11,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,20
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
33,77
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
70,05
Економія при броні: -7,82 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
67,64
Економія при броні: -13,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
69,29
Економія при броні: -10,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,10
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
69,45
Економія при броні: -10,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
68,42
Економія при броні: -7,75 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
67,45
Економія при броні: -13,49 грн