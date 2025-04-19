Панкреатин для дітей (Pancreatinum pro infantis)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
30,45
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,10
Економія при броні: -11,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
68,70
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,20
Економія при броні: -11,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
70,69
Економія при броні: -15,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
68,22
Економія при броні: -16,59 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,10
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
60,30
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,30
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
63,20
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
57,30
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,66
Економія при броні: -18,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
58,80
Економія при броні: -4,20 грн