Панкреатин для дітей (Pancreatinum pro infantis)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
31,60
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
64,38
Економія при броні: -10,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
69,66
Економія при броні: -3,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
63,95
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
69,22
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
64,20
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
58,80
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
77,44
Економія при броні: -16,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
65,33
Економія при броні: -10,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
58,80
Економія при броні: -3,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
70,38
Економія при броні: -12,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
77,12
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,20
Економія при броні: -11,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
60,51
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
65,28
Економія при броні: -11,22 грн