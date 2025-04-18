Панкреатин для дітей (Pancreatinum pro infantis)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
60,63
Економія при броні: -7,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
58,80
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
58,80
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -7,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
61,40
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
63,65
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
62,67
Економія при броні: -2,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
60,30
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
67,27
Економія при броні: -11,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Софарма
66,20
Економія при броні: -12,20 грн