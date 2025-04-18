Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
963,25
Економія при броні: -34,55 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
721,92
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1076,82
Економія при броні: -112,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
418,94
Економія при броні: -21,47 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
958,90
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
869,90
Економія при броні: -77,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 9
5.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
859,30
Економія при броні: -65,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1061,53
Економія при броні: -60,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
530,76
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
954,83
Економія при броні: -30,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1063,99
Економія при броні: -70,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
6.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1081,92
Економія при броні: -47,32 грн