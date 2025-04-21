Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1086,23
Економія при броні: -167,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1093,14
Економія при броні: -87,88 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1101,69
Економія при броні: -96,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1097,04
Економія при броні: -98,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1069,98
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1091,58
Економія при броні: -92,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1101,01
Економія при броні: -160,13 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
977,46
Економія при броні: -58,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1090,34
Економія при броні: -60,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1045,20
Економія при броні: -89,50 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1096,38
Економія при броні: -79,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1059,50
Економія при броні: -103,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1016,60
Економія при броні: -60,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
868,50
Економія при броні: -69,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1086,86
Економія при броні: -78,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1092,75
Економія при броні: -121,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1028,80
Економія при броні: -102,90 грн