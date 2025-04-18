Київ (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1045,00
Економія при броні: -139,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
965,36
Економія при броні: -146,73 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1089,52
Економія при броні: -179,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
388,05
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
954,35
Економія при броні: -43,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1043,95
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
956,98
Економія при броні: -102,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1069,06
Економія при броні: -159,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
633,24
Економія при броні: -78,47 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
938,85
Економія при броні: -28,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
918,75
Економія при броні: -128,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
727,92
Економія при броні: -3,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
868,94
Економія при броні: -129,25 грн