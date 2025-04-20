Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
777,69
Економія при броні: -22,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
190,60
Економія при броні: -10,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
921,55
Економія при броні: -114,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
750,72
Економія при броні: -31,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
900,80
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
988,83
Економія при броні: -33,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
898,35
Економія при броні: -44,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
900,03
Економія при броні: -46,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
969,33
Економія при броні: -30,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1085,82
Економія при броні: -61,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
676,26
Економія при броні: -128,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
925,29
Економія при броні: -160,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
998,56
Економія при броні: -86,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
438,10
Економія при броні: -45,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
29.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1034,80
Економія при броні: -138,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
940,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
186,75
Економія при броні: -15,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
363,92
Економія при броні: -5,32 грн