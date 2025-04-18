Харків (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1009,16
Економія при броні: -37,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
768,95
Економія при броні: -77,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1096,17
Економія при броні: -80,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1092,42
Економія при броні: -151,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1100,71
Економія при броні: -159,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1047,78
Економія при броні: -97,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1085,85
Економія при броні: -136,27 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1037,90
Економія при броні: -143,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
942,12
Економія при броні: -61,47 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ