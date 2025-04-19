Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1052,83
Економія при броні: -142,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
965,06
Економія при броні: -56,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1084,90
Економія при броні: -195,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1088,81
Економія при броні: -199,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
602,68
Економія при броні: -112,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
663,66
Економія при броні: -68,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1083,46
Економія при броні: -137,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1081,40
Економія при броні: -83,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
909,90
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1067,60
Економія при броні: -159,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1076,04
Економія при броні: -101,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
1095,96
Економія при броні: -95,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
824,40
Економія при броні: -111,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Ритмонорм® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
776,94
Економія при броні: -47,55 грн