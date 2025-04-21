Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
62,18
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 42
5.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма