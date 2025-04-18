Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33
5.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма