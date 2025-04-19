Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
65,30
Економія при броні: -1,96 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
65,30
Економія при броні: -1,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
65,30
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
62,18
Економія при броні: -1,87 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
67,16
Економія при броні: -2,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
4.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
5.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма