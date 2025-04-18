Київ (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
70,48
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
70,48
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
35,24
Економія при броні: -5,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
70,48
Економія при броні: -10,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
67,16
Економія при броні: -10,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
70,48
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
62,18
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
62,18
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
65,30
Економія при броні: -1,96 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
67,16
Економія при броні: -10,20 грн