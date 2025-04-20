Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
67,15
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
66,89
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 3
7.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
66,39
Економія при броні: -2,39 грн