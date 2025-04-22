Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
65,30
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Світ здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
67,16
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 2/48
48.5 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Каптоприл таблетки 0.025 г блістер №20
Юніфарма