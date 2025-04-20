Київ
Трактоциль (Tractocile)

Трактоциль (Tractocile)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
68.6 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1725,21 грн
Трактоцил концентрат для розчину для інфузій 7.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Феррінг
3619,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1728,50 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
448.6 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1687,84 грн
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