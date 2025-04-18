Київ
Трактоциль (Tractocile)

Трактоциль (Tractocile)

Одеса (адресу не вказано)
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Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
393.2 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1725,21 грн
Трактоцил концентрат для розчину для інфузій 7.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Феррінг
3619,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1728,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
446.4 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1687,84 грн
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