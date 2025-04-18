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Трактоциль (Tractocile)
Трактоциль (Tractocile)
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Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
191.7 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1725,21
грн
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Трактоцил концентрат для розчину для інфузій 7.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Феррінг
3619,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1728,50
грн
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Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
412.0 км
Трактоцил розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл флакон 0.9 мл №1
Феррінг
1687,84
грн
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