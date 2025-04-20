Дуспаталін® капсули (Duspatalin® capsules)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
460,27
Економія при броні: -56,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
467,60
Економія при броні: -72,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
467,40
Економія при броні: -61,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
460,27
Економія при броні: -15,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
461,10
Економія при броні: -55,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
474,34
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
466,29
Економія при броні: -47,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
464,67
Економія при броні: -53,96 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
461,97
Економія при броні: -51,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
477,12
Економія при броні: -74,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
467,42
Економія при броні: -54,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
464,73
Економія при броні: -50,58 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
446,60
Економія при броні: -40,60 грн