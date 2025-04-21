Дуспаталін® капсули (Duspatalin® capsules)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
469,12
Економія при броні: -68,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
458,10
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
470,28
Економія при броні: -70,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
452,20
Економія при броні: -37,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
461,60
Економія при броні: -47,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
470,50
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
466,01
Економія при броні: -44,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
459,50
Економія при броні: -59,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
461,10
Економія при броні: -46,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
445,90
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
465,40
Економія при броні: -71,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
471,35
Економія при броні: -65,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
457,90
Економія при броні: -43,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
467,85
Економія при броні: -67,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
476,13
Економія при броні: -75,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
447,90
Економія при броні: -33,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
450,00
Економія при броні: -35,60 грн