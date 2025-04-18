Дуспаталін® капсули (Duspatalin® capsules)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 348 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
473,53
Економія при броні: -78,66 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
463,23
Економія при броні: -28,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
464,67
Економія при броні: -48,96 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
476,76
Економія при броні: -65,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
461,40
Економія при броні: -50,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс