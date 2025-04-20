Дуспаталін® капсули (Duspatalin® capsules)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
466,80
Економія при броні: -65,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
477,56
Економія при броні: -84,42 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
484,06
Економія при броні: -25,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
467,91
Економія при броні: -74,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
461,23
Економія при броні: -79,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
467,85
Економія при броні: -75,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,30
Економія при броні: -47,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
462,78
Економія при броні: -69,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
476,11
Економія при броні: -84,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
447,90
Економія при броні: -46,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
475,57
Економія при броні: -84,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
471,82
Економія при броні: -80,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,80
Економія при броні: -47,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
478,07
Економія при броні: -96,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
449,90
Економія при броні: -48,70 грн