Дуспаталін® капсули (Duspatalin® capsules)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
460,10
Економія при броні: -47,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
449,10
Економія при броні: -36,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
466,80
Економія при броні: -54,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
475,52
Економія при броні: -58,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,30
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
477,12
Економія при броні: -70,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
448,70
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
470,36
Економія при броні: -73,29 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
463,00
Економія при броні: -50,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
460,67
Економія при броні: -41,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
237,08
Економія при броні: -38,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
451,00
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
447,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
457,70
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
445,90
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дуспаталін® капсули тверді пролоногваної дії 200 мг №30
Абботт Хелскеа Продактс
247,40
Економія при броні: -44,09 грн