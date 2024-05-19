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Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер тм Tabula Vita, №20 - Київ (826379) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (8)
48,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (17)
48,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (10)
48,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (8)
40,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (6)
40,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (6)
40,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (2)
40,00 грн