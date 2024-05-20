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Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Запоріжжя (52065) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
46,00
Економія: -18,80 грн
27,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
43,61
Економія: -10,39 грн
33,22 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (8)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (22)
50,50
Економія: -1,30 грн
49,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (9)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (17)
49,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -16,00 грн
32,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (12)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (10), блістер (1)
51,10
Економія: -1,90 грн
49,20 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (9)
46,00
Економія: -18,80 грн
27,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (11)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -12,80 грн
27,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (13)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -16,00 грн
32,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (4)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (3)
40,00
Економія: -12,80 грн
27,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (6)
44,00
Економія: -16,80 грн
27,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
38,64
Економія: -5,42 грн
33,22 грн