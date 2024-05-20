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Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Запоріжжя (21333) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
32,53
Економія: -8,03 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
28,11
Економія: -3,61 грн
24,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
28,43
Економія: -3,40 грн
25,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (3)
28,50
Економія: -4,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (7)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
31,30
Економія: -6,80 грн
24,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (4)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
34,00
Економія: -11,00 грн
23,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
24,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (8)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (8)
24,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (10)
30,80
Економія: -6,30 грн
24,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -11,00 грн
23,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (6)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
31,60
Економія: -7,10 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
27,80
Економія: -3,30 грн
24,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
Всього: упаковка (2)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (9)
30,00
Економія: -5,50 грн
24,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (25)
36,70
Економія: -12,20 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (2)
36,70
Економія: -12,20 грн
24,50 грн