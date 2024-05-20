Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Запоріжжя (21332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Народна аптека
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
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Всього: упаковка (10)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
Аптека бам
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
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Очаків, вул. Спаська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
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Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
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Одеса, вул. Марсельська, 60
Подорожник
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Одеса, просп. Добровольського, 123