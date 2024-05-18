Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Харків (21332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
Народна аптека
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А