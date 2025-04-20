Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,89
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,54
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,52
Економія при броні: -2,85 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,17
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
21,73
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,28
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,40
Економія при броні: -0,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,73
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,62
Економія при броні: -3,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,98
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,81
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,53
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,39
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,90
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,35
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,53
Економія при броні: -1,81 грн