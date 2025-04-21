Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,08
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,33
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
46,20
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,34
Економія при броні: -1,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,00
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,03
Економія при броні: -2,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"