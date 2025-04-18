Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,70
Економія при броні: -2,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,00
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,79
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,49
Економія при броні: -1,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,69
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,89
Економія при броні: -5,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
4.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"