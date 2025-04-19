Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,00
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,00
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,04
Економія при броні: -1,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,80
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
15,95
Економія при броні: -1,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
1.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,73
Економія при броні: -3,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -3,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,80
Економія при броні: -3,00 грн