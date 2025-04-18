Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
10,74
Економія при броні: -0,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,54
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,37
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,73
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,33
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
10,71
Економія при броні: -0,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,42
Економія при броні: -1,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,37
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,41
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,56
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,04
Економія при броні: -1,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Дипіридамол таблетки 25 мг блістер №40
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,90
Економія при броні: -1,70 грн