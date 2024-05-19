Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторис®Ціни в аптеках

Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №30 - Львів (285406) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
147,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
161,50
Економія: -22,15 грн
139,35 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
150,25 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
128,72 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
150,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
147,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
147,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -40,10 грн
139,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
147,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
155,50
Економія: -16,15 грн
139,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -17,15 грн
139,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
158,99
Економія: -19,64 грн
139,35 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
131,25 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
147,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
147,80 грн