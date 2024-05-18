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Аскоріл експекторант сироп флакон пластиковий 200 мл, №1 - Харків (188827) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
295,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
345,66
Економія: -54,03 грн
291,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
331,42
Економія: -50,77 грн
280,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
315,33 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
317,56 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
333,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
416,50
Економія: -115,00 грн
301,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
398,70
Економія: -94,00 грн
304,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
343,99
Економія: -42,43 грн
301,56 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
313,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
344,25
Економія: -41,21 грн
303,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
317,88 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
307,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
322,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
341,26
Економія: -49,31 грн
291,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
337,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
307,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
335,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
328,99
Економія: -27,43 грн
301,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
325,82 грн