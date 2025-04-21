Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
370,72
Економія при броні: -19,48 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
536,65
Економія при броні: -28,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
367,19
Економія при броні: -15,95 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
528,83
Економія при броні: -20,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
535,63
Економія при броні: -27,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
355,06
Економія при броні: -16,76 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
534,68
Економія при броні: -25,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн