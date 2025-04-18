Київ (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
353,10
Економія при броні: -54,50 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
499,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
354,94
Економія при броні: -53,95 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
545,96
Економія при броні: -82,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
499,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
357,51
Економія при броні: -19,21 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
499,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
499,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
526,08
Економія при броні: -35,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
358,66
Економія при броні: -16,37 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
519,21
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
514,20
Економія при броні: -23,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
344,30 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
499,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
367,19
Економія при броні: -15,95 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
531,54
Економія при броні: -23,09 грн