Харків (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
356,31
Економія при броні: -17,11 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
535,14
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Рапіміг таблетки, що диспергуються 2.5 мг №6
Тева Украина
377,52
Економія при броні: -26,14 грн
Рапіміг таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Тева Украина
494,00 грн